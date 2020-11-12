\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.11 0.9 13/11
ЦБ EUR 90.81 0.76 13/11
Нал. USD 76.76 / 78 13:24
Нал. EUR 90.46 / 91.15 12:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
21 318
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
26 517
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
26 939
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
23 801
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанца осудят за убийство мигранта в Ворошиловке
Следователи установили, что вечером 9 декабря мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших умер, другому потребовалась помощь медиков.

Рязанца осудят за убийство мигранта в Ворошиловке. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи установили, что вечером 9 декабря мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших умер, другому потребовалась помощь медиков.

Как оказалось, 35-летний нападавший был пьян. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Следователи выяснили, что место, где произошло преступление, не освещено. Мэрию обязали установить там фонари.

Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Следователи рассказали, что он был в состоянии невменяемости.