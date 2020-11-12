Рязанца осудят за убийство мигранта в Ворошиловке

Следователи установили, что вечером 9 декабря мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших умер, другому потребовалась помощь медиков.

Рязанца осудят за убийство мигранта в Ворошиловке. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи установили, что вечером 9 декабря мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших умер, другому потребовалась помощь медиков.

Как оказалось, 35-летний нападавший был пьян. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Следователи выяснили, что место, где произошло преступление, не освещено. Мэрию обязали установить там фонари.

Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Следователи рассказали, что он был в состоянии невменяемости.