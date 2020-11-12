\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
Сбт, 14
Вск, 15
ЦБ USD 77.11 0.9 13/11
ЦБ EUR 90.81 0.76 13/11
Нал. USD 77.05 / 79.26 18:36
Нал. EUR 90.85 / 91.25 23:15
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
22 562
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
27 751
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
28 170
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
25 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Ростуризм предложил включить Рязань в «Большое Золотое кольцо»
Советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова рассказала о планах создать маршрут «Большое Золотое кольцо». По ее словам, туда включат Рязань и другие «качественные» исторические города.

Советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова рассказала о планах создать маршрут «Большое Золотое кольцо». По ее словам, туда включат Рязань и другие «качественные» исторические города, которые располагаются около столицы, передает РИА Новости.

Рыбакова отметила, что Минтранс уже выделил в приоритеты дорогу вокруг Москвы, которая «позволит сделать комфортным путешествие на автомобиле по таким локациям».

Напомним, в «Золотое кольцо» входят Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль и Углич.