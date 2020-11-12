Ростуризм предложил включить Рязань в «Большое Золотое кольцо»

Советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова рассказала о планах создать маршрут «Большое Золотое кольцо». По ее словам, туда включат Рязань и другие «качественные» исторические города.

Советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова рассказала о планах создать маршрут «Большое Золотое кольцо». По ее словам, туда включат Рязань и другие «качественные» исторические города, которые располагаются около столицы, передает РИА Новости.

Рыбакова отметила, что Минтранс уже выделил в приоритеты дорогу вокруг Москвы, которая «позволит сделать комфортным путешествие на автомобиле по таким локациям».

Напомним, в «Золотое кольцо» входят Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль и Углич.