Родителям юношей, устроивших драку в рязанском ТЦ, пригрозили штрафом

Полиция проведет проверку после появления в сети видео с дракой подростков. На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой.

Пресс-служба рязанского УМВД рассказала РЗН. инфо, что родителям подростков, устроивших драку в ТЦ «Малина», грозит ответственность по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») и штраф от ста до пятисот рублей.

Полиция проведет проверку после появления в сети видео с дракой подростков. На ролике видно, как один юноша повалил другого на пол. Некоторое время они продолжали «бороться», подошедший подросток несколько раз ударил лежащего ногой. Видео перестали снимать, когда к молодым людям подошла женщина и сделала замечание