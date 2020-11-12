Пресс-конференция Путина пройдет в «необычном формате»

По словам Пескова, пока рано рассказывать о деталях мероприятия, они ежедневно корректируются из-за эпидемиологической обстановки. На вопрос, сохраняется ли план добавить в пресс-конференцию Путина элементы прямой линии, Песков ответил утвердительно: «Да, он сохраняется. Это действительно будет так».

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова публикуют « Ведомости ».

По словам Пескова, пока рано рассказывать о деталях мероприятия, они ежедневно корректируются из-за эпидемиологической обстановки. На вопрос, сохраняется ли план добавить в пресс-конференцию Путина элементы прямой линии, Песков ответил утвердительно: «Да, он сохраняется. Это действительно будет так».

Из-за пандемии в этом году не состоится прямая линия с Путиным, ее элементы добавят в большую пресс-конференцию с президентом в декабре.