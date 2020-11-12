Правительство продлило налоговые каникулы для предприятий

Правительство на три месяца продлило налоговые каникулы для предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Он уточнил, что ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия.

Правительство на три месяца продлило налоговые каникулы для предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия.