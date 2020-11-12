Пожар в ТЦ «М5 Молл» сняли с высоты
В ведомстве рассказали, что 12 ноября в 17:15 поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе. Всего эвакуировали 1238 человек. Пострадавших нет.
Пожар в ТЦ «М5 Молл» сняли с высоты. Кадры разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ведомстве рассказали, что 12 ноября в 17:15 поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе. Всего эвакуировали 1238 человек. Пострадавших нет.
В 18:20 пожар локализован на площади 500 квадратных метров.
На пожаре работают 15 расчетов, 56 спасателей.