СМИ: полиция хочет разрешить подросткам водить машины

Сейчас в 17 лет можно сдать экзамен для получения водительских «прав», но садиться за руль — только с 18 лет.

Полиция хочет разрешить 17-летним подросткам водить машины. Об этом пишет газета « Коммерсант » со ссылкой на законопроект.

Сейчас в 17 лет можно сдать экзамен для получения водительских «прав», но садиться за руль — только с 18 лет.

В МВД полагают, что за этот год навыки и знания теряются, поэтому 17-летним подросткам хотят разрешить водить, если в автомобиле с ними есть «водитель-наставник» с «правами» категории В.

Порядок вождения, а также необходимые требования для «наставника» позже обозначат в постановлении правительства.