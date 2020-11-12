Оперштаб: из загоревшегося ТЦ «М5-Молл» эвакуировали 250 человек

Сообщение о пожаре поступило 12 ноября в 17 часов 15 минут. На место ЧП выехали 20 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Направлен пожарный поезд со станции Рыбное.

Оперштаб региона прокомментировал пожар ТЦ «М5-Молл».

По предварительным данным, при пожаре пострадавших нет. Всего эвакуировали 250 человек.

На место ЧП прибыл врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков.

Сообщение о пожаре поступило 12 ноября в 17 часов 15 минут. На место ЧП выехали 20 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Направлен пожарный поезд со станции Рыбное.

По состоянию на 18.00 пожар произошел на площади 400 кв.м.