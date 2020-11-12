Около загоревшегося «М5 Молла» образовалась пробка

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в некоторых местах скорость движения потока машин не превышает пяти километров в час. На карте также отмечено ДТП.

Около загоревшегося «М5 Молла» образовалась пробка.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в некоторых местах скорость движения потока машин не превышает пяти километров в час.

На карте также отмечено ДТП.

Напомним, в четверг, 12 ноября, в Рязани загорелся «М5 Молл». В МЧС прокомментировали пожар.

Все, что известно к этому часу, можно прочитать по ссылке.