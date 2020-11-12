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На украшение Рязани к Новому году потратят 700 тысяч
На эти деньги намерены закупить две сцены стоимость 82 тысячи рублей, 300 наклеек на ограждения под праздничные елки и баннеры общей площадью 908 квадратных метров.

На украшение Рязани к Новому году потратят 700 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На эти деньги намерены закупить две сцены стоимостью 82 тысячи рублей, 300 наклеек на ограждения под праздничные елки и баннеры общей площадью 908 квадратных метров.

Победителя тендера обязуют выполнить договор в течение трех дней.