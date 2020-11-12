На Старой Рязани нашли две усадьбы ювелиров

Раскопки проходили на территории южного городища Старой Рязани. Там археологи обнаружили остатки усадеб с жилыми помещениями, мастерскими и хозяйственными постройками. Инструменты помогли определить род занятий хозяев усадеб.

На Старой Рязани нашли две усадьбы ювелиров XIII века. По оценкам ученых Института археологии РАН, их уничтожили во время взятия города войсками Батыя в 1237 году, передает ТАСС.

Раскопки проходили на территории южного городища Старой Рязани. Там археологи обнаружили остатки усадеб с жилыми помещениями, мастерскими и хозяйственными постройками. Инструменты помогли определить род занятий хозяев.

«Было найдено множество ювелирных матриц, среди которых выделяются две — диск с изображением кентавра и матрица для изготовления колта с парой геральдических птиц», — рассказал руководитель Старорязанской экспедиции ИА РАН Игорь Стрикалов.

На территории усадеб также обнаружили шахматные фигуры, причем из наборов разного типа. По словам Стрикалова, это указывает на образованность хозяев.

«Это были образованные люди с хорошо организованным бытом, которые ходили друг к другу в гости и устраивали шахматные состязания», — пояснил ученый.