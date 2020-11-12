На сотрудника Сасовского летного училища завели дело после утечки более 13 тонн топлива

Следствие установило, что в марте на складе хранения горюче-смазочных материалов произошла утечка топлива. Начальник склада пытался скрыть происшествие, сфальсифицировав показатели приборов контроля. Причиненный ущерб превысил 1 700 000 рублей.

На сотрудника Сасовского летного училища завели дело после утечки более 13 тонн авиационного топлива. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в рязанском следкоме.

Следствие установило, что в марте на складе хранения горюче-смазочных материалов произошла утечка топлива. Начальник склада пытался скрыть происшествие, сфальсифицировав показатели приборов контроля. Причиненный ущерб превысил 1 700 000 рублей.

По материалам УФСБ России по Рязанской области следователи возбудили в отношении начальника склада дело по части 1 статьи 293 УК («Халатность»).