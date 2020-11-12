На пожаре в «М5 Молл» девушке стало плохо

По их словам, когда внутри начался пожар, то одна из посетительниц упала в обморок. Однако ее удалось вынести из здания. Ранее сообщалось, что на пожаре никто не пострадал.

На пожаре в «М-5-Молл» девушке стало плохо. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

По их словам, когда внутри начался пожар, то одна из посетительниц упала в обморок. Однако ее удалось вынести из здания.

Ранее сообщалось, что на пожаре никто не пострадал.

Напомним, в четверг вечером, 12 ноября, в Рязани загорелся «М5 Молл». У здания рухнула часть крыши и стены.