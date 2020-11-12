Москва ввела ответные санкции против Евросоюза из-за дела Навального

Россия ввела ответные санкции против Евросоюза из-за дела Алексея Навального, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.
По его словам, меры коснутся руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции.
Лавров отметил, что поведение Берлина в ситуации с Навальным неприемлемо и противоречит международным обязательствам.
К тому же, по мнению Лаврова, есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уже в Германии либо во время его транспортировки из России.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.
Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.
Навальный дал первое интервью после выхода из комы.