Московским магазинам и фудкортам Москвы посоветовали подключиться к системе QR-кодов

Московским магазинам и фудкортам Москвы посоветовали подключиться к системе QR-кодов. Однако обязательного требования пока нет. Никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Московским магазинам и фудкортам Москвы посоветовали подключиться к системе QR-кодов. Однако обязательного требования пока нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, так как мера носит только рекомендательных характер, то никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Напомним, во вторник, 10 ноября, стало известно, что в Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса. Они продлятся два месяца. Также известно, что в столице отменены новогодние гуляния.