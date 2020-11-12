Московским магазинам и фудкортам Москвы посоветовали подключиться к системе QR-кодов
Московским магазинам и фудкортам Москвы посоветовали подключиться к системе QR-кодов. Однако обязательного требования пока нет. Никаких штрафных санкций не предусмотрено.
Московским магазинам и фудкортам Москвы посоветовали подключиться к системе QR-кодов. Однако обязательного требования пока нет. Об этом пишет
По его словам, так как мера носит только рекомендательных характер, то никаких штрафных санкций не предусмотрено.
Напомним, во вторник, 10 ноября, стало известно, что в Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса. Они продлятся два месяца. Также известно, что в столице отменены новогодние гуляния.