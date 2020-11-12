Минздрав призвал калужан «не увлекаться антибиотиками»

Замминистра здравоохранения Илья Соваков тметил, что антибиотики могут воздействовать на печень и почки и другие органы, вызвать аллергию и дисбактериоз. Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что организм станет устойчивым к этим препаратам.

Замминистра здравоохранения Илья Соваков попросил жителей Калужской области не заниматься самолечением и «не увлекаться антибиотиками».

«Сейчас мы сталкиваемся с увлечением антибиотиками, их пропивают „на всякий случай“. Антибиотикотерпия имеет четкие показания, при лечении ковидинфекции, ОРВИ, — написал Соваков в своем Facebook. — При легкой форме заболевания антибиотики назначать нецелесообразно».

Он отметил, что антибиотики могут воздействовать на печень и почки и другие органы, вызвать аллергию и дисбактериоз. Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что организм станет устойчивым к этим препаратам.

«Это приводит к тому, что при поступлении в стационар пациенту сложно подобрать препарат, к которому чувствительна инфекция», — отметил замглавы минздрава.