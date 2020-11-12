Мэр Рязани привезла к загоревшемуся «М5 Моллу» чай с бутербродами для пожарных

Сорокина пояснила, что решила поблагодарить пожарных «за их самоотверженную работу на тушении пожара, за то, что не допустили человеческих жертв, что нет погибших и пострадавших».

Мэр Рязани Елена Сорокина привезла к загоревшемуся «М5 Моллу» чай с бутербродами для пожарных. Она написала об этом в своем Facebook.

Сорокина пояснила, что решила поблагодарить пожарных «за их самоотверженную работу на тушении пожара, за то, что не допустили человеческих жертв, что нет погибших и пострадавших».

«Привезли пожарным, которые так мужественно сражались с огнем, чай с бутербродами, потому что в такой ситуации гражданские могут помочь только своей поддержкой», — отметила мэр.

Она пообщалась с врио начальника рязанского ГУ МЧС Александром Савуковым.

«Сотрудники регионального МЧС требовательно, а иногда и жестко подходят к проверкам всех без исключения объектов. Благодаря соблюдению необходимых требований сегодня в „М5 Молл“ работали все эвакуационные выходы, в гидрантах была вода, — указала Сорокина. — Это позволило вовремя эвакуировать людей и обеспечить тушение пожара».