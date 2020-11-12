«М5 Молл» закрылся на неопределенный срок
Администрация ТЦ заявила об этом после крупного пожара. В «М5 Молле» уточнили, что возгорание произошло в зоне батутного центра Cosmica.
«М5 Молл» закрылся на неопределенный срок. Администрация ТЦ
В сообщении говорится, что возгорание произошло в зоне батутного центра Cosmica.
«Посетители ТРЦ были незамедлительно эвакуированы, жертв нет», — добавили в администрации «М5 Молла».
Напомним, в четверг, 12 ноября, огонь повредил 500 «квадратов» торгового центра. На месте работали 19 единиц техники и 64 пожарных.
Пожару присваивали третью категорию сложности.
После ЧП губернатор Николай Любимов поручил проверить ТЦ.