\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.11 0.9 13/11
ЦБ EUR 90.81 0.76 13/11
Нал. USD 77.05 / 79 18:19
Нал. EUR 90.85 / 91.25 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
22 006
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
27 201
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
27 614
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
24 551
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Любимов рассказал о рязанских проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени»
На форуме Любимов рассказал, что от Рязанской области было представлено 95 инициатив. Из них по 7 направлениям отобрали 10 идей. Губернатор отметил, что один проект вошел в число 300 самых лучших и перспективных идей, которые отобрали со всей России. Это создание эколого-туристического кластера «Паустовский».

В четверг, 12 ноября, Николай Любимов принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве.

Цель форума — сформировать содружество инициативных людей и отобрать идеи, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

На мероприятии присутствовали губернаторы других регионов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

На форуме Любимов рассказал, что от Рязанской области было представлено 95 инициатив. Из них по 7 направлениям отобрали 10 идей.

Губернатор отметил, что один проект вошел в число 300 самых лучших и перспективных идей, которые отобрали со всей России. Это создание эколого-туристического кластера «Паустовский».

Любимов рассказал и о других рязанских проектах, которые планируется воплотить в жизнь. Например, создание агрегатора «АСИ старт». Если человек захочет заняться бизнесом, то он сможет оформить продукт и вывести его на продажу, не «выставляя свой товар на улицу». Обратиться за помощью будет возможность к онлайн — оператору.

Губернатор упомянул проект «Ландшафт здоровья». Планируется, что он поможет людям с ограниченными возможностями решить проблему «изоляции», чтобы они могли выбираться на улицу и «посещать необходимые им пространства».

Еще один проект, который нуждается в поддержке — рыбатлон. Это вид спорта, который совмещает в себе рыбалку и бег.

По словам Любимова, есть еще один глобальный проект, который необходимо реализовать — помочь людям живущим в селе зарабатывать за счет своих участков. Планируется, что они смогут поставлять свою продукцию (фрукты, овощи и прочее) в школы и другие учреждения напрямую, без скупщиков. Губернатор добавил, что для успешной реализации этого проекта необходимы федеральные вложения.

«Мы поддерживаем все эти проекты где-то административно, где-то финансово, с помощью институтов развития, которые у нас созданы в рамках реализации национальных проектов», — подчеркнул Любимов.

В завершении он отметил, что «талантливые люди и молодежь позволила дать надежду на будущее в хорошем смысле слова… Их идеи мы обязательно воплотим в жизнь».