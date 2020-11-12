Любимов рассказал о рязанских проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени»

На форуме Любимов рассказал, что от Рязанской области было представлено 95 инициатив. Из них по 7 направлениям отобрали 10 идей. Губернатор отметил, что один проект вошел в число 300 самых лучших и перспективных идей, которые отобрали со всей России. Это создание эколого-туристического кластера «Паустовский».

В четверг, 12 ноября, Николай Любимов принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве.

Цель форума — сформировать содружество инициативных людей и отобрать идеи, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

На мероприятии присутствовали губернаторы других регионов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

На форуме Любимов рассказал, что от Рязанской области было представлено 95 инициатив. Из них по 7 направлениям отобрали 10 идей.

Губернатор отметил, что один проект вошел в число 300 самых лучших и перспективных идей, которые отобрали со всей России. Это создание эколого-туристического кластера «Паустовский».

Любимов рассказал и о других рязанских проектах, которые планируется воплотить в жизнь. Например, создание агрегатора «АСИ старт». Если человек захочет заняться бизнесом, то он сможет оформить продукт и вывести его на продажу, не «выставляя свой товар на улицу». Обратиться за помощью будет возможность к онлайн — оператору.

Губернатор упомянул проект «Ландшафт здоровья». Планируется, что он поможет людям с ограниченными возможностями решить проблему «изоляции», чтобы они могли выбираться на улицу и «посещать необходимые им пространства».

Еще один проект, который нуждается в поддержке — рыбатлон. Это вид спорта, который совмещает в себе рыбалку и бег.

По словам Любимова, есть еще один глобальный проект, который необходимо реализовать — помочь людям живущим в селе зарабатывать за счет своих участков. Планируется, что они смогут поставлять свою продукцию (фрукты, овощи и прочее) в школы и другие учреждения напрямую, без скупщиков. Губернатор добавил, что для успешной реализации этого проекта необходимы федеральные вложения.

«Мы поддерживаем все эти проекты где-то административно, где-то финансово, с помощью институтов развития, которые у нас созданы в рамках реализации национальных проектов», — подчеркнул Любимов.

В завершении он отметил, что «талантливые люди и молодежь позволила дать надежду на будущее в хорошем смысле слова… Их идеи мы обязательно воплотим в жизнь».