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Комбо-тариф «Ростелекома» выбрали почти пять тысяч рязанцев
За третий квартал 2020 года популярность этого тарифа выросла в пять раз, и сегодня среди тарифных планов с мобильной связью его выбирает каждый третий новый клиент в регионе.

С начала запуска комбо-предложений в сентябре 2019 года почти пять тысяч рязанцев подключили пакет «Технологии выгоды +". За третий квартал 2020 года популярность этого тарифа выросла в пять раз, и сегодня среди тарифных планов с мобильной связью его выбирает каждый третий новый клиент в регионе.

«Мы уверенно идем по пути развития комплексных предложений. Стремимся упрощать управление услугами и их оплату, предоставлять клиентам возможность существенно экономить, не теряя в качестве и не снижая запросов, — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов. — Один из самых удачных способов для этого — подключать наши продукты единым пакетом и оплачивать одним счетом. Это актуально не только для новых абонентов «Ростелекома», но и для тех, кто с нами не первый год, доволен компанией и предоставляемым сервисом».

Тариф «Технологии выгоды +" позволяет объединить счета за телефон, интернет и видеосервис Wink. Это в первую очередь удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек (до пяти Сим-карт) к общим пакетам минут, СМС и гигабайтов интернета. Нужно только определить «главного» по тарифу, чтобы он контролировал единый лицевой счет и своевременно вносил абонентскую плату.

Все звонки внутри одной семьи или группы, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» являются в этом предложении бесплатными и безлимитными. Они не тратят пакет минут, а самые популярные социальные сети и мессенджеры не расходуют пакет интернет-трафика. Кроме того, в пакетное предложение входят до 227 каналов и 10 000 фильмов и сериалов на мультимедийной платформе Wink.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».