Министерство энергетики РФ подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к новому отопительному сезону

К ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 3905 бригад в составе 13 029 человек, 4 515 единиц автомобильной и специальной техники. В распоряжении энергетиков находятся свыше двух тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью более 60 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергиии, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер Андрей Майоров торжественно вручил документы, свидетельствующие об успешном завершении энергокомпаниями подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок, генеральному директору «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорю Маковскому.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все подготовительные мероприятия. Отремонтировано свыше 45 тысяч километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 12 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 71 силового трансформатора на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено более 30 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Проведено более 11,8 тысяч тренировок с оперативным персоналом, в том числе более 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления.

К ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 3905 бригад в составе 13 029 человек, 4 515 единиц автомобильной и специальной техники. В распоряжении энергетиков находятся свыше двух тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью более 60 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергиии, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформирована 171 аварийно-восстановительная бригада повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 400 единиц техники, готовых в любой момент выдвинуться на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.

«Качественное выполнение „Россети Центр“ „Россети Центр и Приволжье“ всех подготовительных мероприятий не только является залогом успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок, но и в целом способствует повышению надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны, снижению технологических потерь в сетях, сокращению количества и времени ликвидации технологических нарушений», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.