Губернаторам поручили вводить необходимые ограничения против COVID-19

В четверг, 12 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль вопросы, связанные с борьбой против коронавирусной инфекции. Это касается надлежащего и своевременного обеспечения лекарствами медицинских организаций и амбулаторных больных, создания резерва коек для пациентов с COVID-19.

В четверг, 12 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль вопросы, связанные с борьбой против коронавирусной инфекции. Это касается надлежащего и своевременного обеспечения лекарствами медицинских организаций и амбулаторных больных, создания резерва коек для пациентов с COVID-19. Об этом пишет « Российская газета ».

До 16 ноября предоставят информацию в министерство здравоохранения, а далее будут отчитываться еженедельно.

Кроме того, на основе анализа эпидемиологической обстановки в своих территориях губернаторы должны ввести необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости, не допуская при этом негативные экономические последствия. Доклады о результатах Роспотребнадзор ждет до 16 ноября.

До 13 ноября Роспотребнадзор должен внести изменения в санитарные правила, чтобы увеличить охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.