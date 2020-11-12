Эксперт рассказал, ждать ли скидок в сезон распродаж

Маркетолог, основатель компаний Training and Development Сергей Сикирин дал советы, чтобы сэкономить и купить качественный товар. Он советует запомнить несколько правил, чтобы не стать жертвой мошенников.

Маркетолог, основатель компаний Training and Development Сергей Сикирин рассказал радио Sputnik , ждать ли скидок в сезон распродаж. По его словам, несмотря на пандемию и падение доходов россиян, в сезон распродаж скидки будут настолько привлекательными, что объемы продаж вырастут.

Сикирин отметил, что с начала пандемии россияне привыкли к интернет-торговле и продолжать заказывать товары у оффлайн-продавцов. Он объяснил, что продавцы нередко делают искусственные скидки. Понять это можно, если за две-три недели начать следить за ценой на товар. За некоторое время до распродаж ценники искусственно поднимаются, затем снижаются до прежнего значения.

Эксперт также советует обращать внимание на сам товар.

«Например, возьмем телевизор. Крупные сети заказывают в Китае у уникального, никому не известного производителя товар за копейки. Но плюс — большая диагональ телевизора. Больше этот товар никто, кроме них, не продает, — пояснил Сергей Сикирин. — Человек начинает мониторить, есть телевизор диагональю 100 дюймов. И интересная цена — 30 тысяч рублей. А в другой сети с такой диагональю будет стоить 50-60 тысяч со скидкой».

Специалист уточнил, что в этом случае выбор привлекательной цены и большой диагонали приведут к тому, что через год телевизор придется менять.

Сикирин рекомендует запомнить еще несколько правил, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, невозможно купить флагманский гаджет известного бренда, который только вышел, со скидкой.

У продавцов нужно проверить юридический и фактический адрес и спрашивать чеки, гарантию и другие необходимые документы. Также нельзя переводить деньги онлайн с карты на карту или переходить для оплаты по непонятным ссылкам.