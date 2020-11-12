Двоих рязанских студентов и школьника задержали за распространение «синтетики»

10 ноября в селе Городище Рыбновского района у молодых людей изъяли 50,06 грамма производного N-метилэфедрона. Они пытались распространять наркотики через «закладки». Для этого молодые люди использовали Telegram.

Двоих рязанских студентов и школьника задержали за распространение «синтетики». Об этом сообщает издательство «Пресса».

10 ноября в селе Городище Рыбновского района у молодых людей изъяли 50,06 грамма производного N-метилэфедрона. Выяснилось, что злоумышленники пытались распространять наркотики через «закладки» в Рязани. Для этого они использовали Telegram.

Рязанцам грозит ответственность по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).