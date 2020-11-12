Для рязанцев с коронавирусом открыли телемедицинский центр

Специалисты ежедневно будут корректировать тактику ведения пациентов с подтвержденной инфекцией, получающих лечение в районных госпиталях. Медики будут постоянно мониторить состояния заболевших.

Для рязанцев с коронавирусом открыли телемедицинский центр. Он появился на базе ОКБ. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Специалисты ежедневно будут корректировать тактику ведения пациентов с подтвержденной инфекцией, получающих лечение в районных госпиталях. Медики будут постоянно мониторить состояния заболевших.

Первая телемедицинская консультация специалистов ОКБ прошла для Касимовского госпиталя. Одного пациента с коронавирусом решили привезти в рязанскую больницу.

«В ходе пандемии такие телемедицинские центры помогут снять нагрузку с врачей и тревогу с пациентов. Дистанционное взаимодействие позволит спланировать дальнейший порядок лечения, чтобы повысить эффективность терапии и ускорить сроки выздоровления больного», — прокомментировал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

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