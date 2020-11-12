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Дело об убийстве рязанца бомжами передали в суд
По версии следствия, в октябре прошлого года бездомные женщина и мужчина пришли к знакомому жителю Шацкого района. Во время застолья хозяин-инвалид I группы устроил ссору из-за денег, которые ранее давал гостю.

Дело об убийстве рязанца бомжами передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в четверг, 12 ноября.

По версии следствия, в октябре прошлого года бездомные женщина и мужчина пришли к знакомому жителю Шацкого района. Во время застолья хозяин-инвалид I группы устроил ссору из-за денег, которые ранее давал гостю. Тот ударом свалил мужчину и нанес ему четыре раны в грудь и две — в шею. Хозяин умер.

После этого гостья забрала телефон погибшего, раскидала его вещи. Вместе с приятелем она облила одну тряпку бензином и подожгла. После этого женщина открыла газ, и пара скрылась с места пресутпления.

На злоумышленников завели дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство»), части 1 статьи 161 УК («Грабеж»), части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожении и повреждении чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»), статье 316 УК («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»). Его передали в облсуд.