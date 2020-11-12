А что в кино? «Цой», «Дорогие товарищи!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Среди них — основанные на реальных событиях «Цой» режиссера Алексея Учителя и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Среди них — основанные на реальных событиях «Цой» режиссера Алексея Учителя и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского.

Комедийный фильм режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» поднимает тему неумеренного употребления алкогольных напитков с неожиданной стороны. Американская слэшер-комедия «Дичь» режиссера и сценариста Кристофера Лэндона рассказывает о том, как старшеклассница неожиданно меняется телом с серийным убийцей.

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