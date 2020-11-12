35 рязанцев заразились COVID-19 в Турции

Туристы, получившие положительные результаты тестов, проходили обследование в течение трех дней после возвращения из Турции. Всего проверили 8 369 граждан, прилетевших из-за рубежа.

35 рязанцев заразились COVID-19 в Турции. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Туристы, получившие положительные результаты тестов, проходили обследование в течение трех дней после возвращения из Турции.

Всего проверили 8 369 граждан, прилетевших из-за рубежа.

На тех, кто в течение трех дней после прилета не сдал тест на коронавирус и не внес свои данный на сайт Госуслуг, заведут дела об административных правонарушениях.