Жители пяти рязанских улиц остались без холодной воды из-за аварии
Утром в среду, 11 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии. На время аварийно-восстановительных работ воды не будет.
Утром в среду, 11 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в
На время аварийно-восстановительных работ до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица 14-я Линия, дома 1а, 2, 2 строение 1, 2а, 2 В, 2г:
- улица Строителей, дома 17 В, 17е.
В 17:00 воду дадут по следующим адресам:
- Южный переулок, дом 8;
- Куйбышевское шоссе, дома 31 В, 25 строение 13, 28;
- улица Интернациональная, дома 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2.