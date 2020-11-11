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Жители пяти рязанских улиц остались без холодной воды из-за аварии
Утром в среду, 11 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии. На время аварийно-восстановительных работ воды не будет.

Утром в среду, 11 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийно-восстановительных работ до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 14-я Линия, дома 1а, 2, 2 строение 1, 2а, 2 В, 2г:
  • улица Строителей, дома 17 В, 17е.

В 17:00 воду дадут по следующим адресам:

  • Южный переулок, дом 8;
  • Куйбышевское шоссе, дома 31 В, 25 строение 13, 28;
  • улица Интернациональная, дома 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2.