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Вирусолог объяснил случаи COVID-19 у медиков после вакцинации
Эксперт пояснил, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Защита от коронавируса появляется через 3 недели после второй прививки.

Случаи заражения коронавирусной инфекции после вакцинации российским препаратом «Спутник V» связаны с тем, что у получивших прививку еще не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Эксперт пояснил, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Защита от коронавируса появляется через 3 недели после второй прививки. В это время идет процесс формирования иммунитета.

По словам Кузнецова, положительные ПЦР-тесты у вакцининированных можно объяснить тем, что к моменту встречи с возбудителей COVID-19 у них еще не выработался иммунитет, так как после прививки прошло еще не так много времени.

Привитым вакциной от коронавируса необходимо продолжать индивидуальные меры защиты как минимум три недели после введения второго компонента, добавил помощник министра.