Видео: 70-летний рязанец показал, как убивал сожительницу

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в одной из квартир на улице Забайкальской. Пара выпивала и поссорилась, обсуждая интимную тему.

70-летний рязанец показал, как убивал свою 69-летнюю сожительницу. Кадры оперативной съемки опубликовал телеканал « Город ».

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в одной из квартир на улице Забайкальской. Пара выпивала и поссорилась, обсуждая интимную тему. По словам пенсионера, женщина упрекнула его в сексуальной несостоятельности. Разозлившись, мужчина взял нож и убил сожительницу.

Рязанец уснул рядом с трупом, утром сходил в магазин за водкой, опохмелился и сам вызвал полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Ранее мужчину уже дважды судили за причинение тяжких телесных повреждений.