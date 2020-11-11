В VELLCOM group рассказали о преимуществах современного двора новостройки на Московском

В VELLCOM group рассказали о преимуществах современного двора новостройки на Москвоском. Объекты инфраструктуры служат дополнительным преимуществом жилого комплекса и зачастую оказываются главным аргументом для покупателя при выборе ЖК, подчеркнули в компании.

В VELLCOM group рассказали о преимуществах современного двора новостройки на Московском. Объекты инфраструктуры служат дополнительным преимуществом жилого комплекса и зачастую оказываются главным аргументом для покупателя при выборе ЖК, подчеркнули в компании.

Отмечается, что главным преимуществом новостройки на Московском является наличие детского сада и школы прямо во дворе дома. Также вокруг дома будет специально оборудованная территория, а в пешей доступности — детсады, школы, вуз, спортцентр, магазины и больница.

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