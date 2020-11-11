В Сасовском районе открыли спортплощадку для выполнения норм ГТО
Начальник отдела министерства физкультуры и спорта области Федор Нериков поздравил жителей района с появлением нового спортивного объекта и отметил, что площадка позволит увеличить количество сасовцев, регулярно занимающихся спортом и успешно выполняющих нормативы ГТО.
В среду, 11 ноября, в селе Гавриловское Сасовского района открыли спортплощадку для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Ее построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области».
Начальник отдела министерства физкультуры и спорта области Федор Нериков поздравил жителей района с появлением нового спортивного объекта и отметил, что площадка позволит увеличить количество сасовцев, регулярно занимающихся спортом и успешно выполняющих нормативы ГТО.
Напомним, в этом году в регионе появилось 5 аналогичных спортивных объектов.