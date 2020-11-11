В Рязанской гордуме началась прокурорская проверка

Сообщается, что проверка идет по денежным выплатам депутатам. Надзорное ведомство запросило все документы по всем выплатам за 2020 и 2019 годы.

В среду, 11 ноября, в Рязанской гордуме началась прокурорская проверка, пишет «Новая газета».

Сообщается, что проверка идет по денежным выплатам депутатам. Надзорное ведомство запросило все документы по всем выплатам за 2020 и 2019 годы.

«Депутаты срочно переделывают какие-то бумаги, видимо, отчеты и акты выполненных работ, — говоритяс в сообщении.

Также отмечается, что новую редакцию решения планируется рассмотреть на ближайшем заседании представительного органа власти.

«До принятия новой редакции выплаты депутатам будут приостановлены», - подчеркнули в СМИ.