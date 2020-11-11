В Рязани оценили показатели нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Во вторник, 10 ноября, в Рязани прошел II межрегиональный деловой форум «Вектор производительности». Его участниками стали министр экономразвития страны Максим Решетников, представители региональной власти и предприятий, центров поддержки бизнеса из 31 субъекта Федерации.

Во вторник, 10 ноября, в Рязани прошел II межрегиональный деловой форум «Вектор производительности». Его участниками стали министр экономразвития страны Максим Решетников, представители региональной власти и предприятий, центров поддержки бизнеса из 31 субъекта Федерации.

Основными обсуждаемыми вопросами стали: повышение производительности труда, поддержка занятости и внедрение «бережливого производства».

Комментируя итоги заседания, председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что устойчивый рост экономики и благосостояния граждан напрямую зависит от производительности труда.

«Повышение производительности — главная задача национального проекта „Производительность труда и поддержка занятости“, в который Рязанская область вошла одной из первых. Благодаря участию в нем наши предприятия становятся более успешными и конкурентными», — отметил он.

На форуме обсудили промежуточные результаты реализации национального проекта. Проведенная работа показывает, что нацпроект дал рязанским предприятиям дополнительный импульс для развития производственной культуры, сказал Фомин.

«В регионе сформирована законодательная база по поддержке промышленных предприятий, инвесторов. В частности, внесены поправки в инвестиционное и налоговое законодательство, создающие новые преференции для инвесторов. Сегодня это позволяет нам развивать экономику и бизнес», — добавил председатель облдумы.