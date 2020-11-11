В Рязани изменили путь маршрутки № 98

Теперь маршрутки № 98 М² ходят до остановки «микрорайон ДПР-5» через улицу Шереметьевскую и Песоченскую. Ранее автобусы следовали из Семчина до остановки «Новоселов, 60».

В Рязани изменили путь маршрутки № 98. Об этом сообщили в мэрии.

Теперь маршрутки № 98 М² ходят до остановки «микрорайон ДПР-5» через улицу Шереметьевскую и Песоченскую. Ранее автобусы следовали из Семчина до остановки «Новоселов, 60».

Кроме того, выезжая из Песочни, маршрутка теперь следует по улицам Зубковой и Тимакова через остановки «Песоченская», «Дубовая Роща», «Новоселов, 60», «Новоселов, 54», «Сбербанк», «ТЦ Октябрьский», «Зубковой, 23», «Молодежный городок», «Тимакова». В обратном направлении прямой путь по улице Новоселов не поменялся. Изменения вступили в силу с 10 ноября.

Отметим, что речь идет об автобусах № 98 М². Маршрутки №№ 98аМ2 и 98бМ2 свой путь «улица Новоселов, 60 — поселок Семчино» не поменяли.