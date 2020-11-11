В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели

Праздники должны были продлиться с 1 по 10 января, но их предлагают продлить до 24 января. В сообщении говорится, что данная мера позволит защитить население в условиях пандемии и выиграть время для внедрения вакцины.

В России предложили продлить новогодние каникулы на две недели. С такой инициативой обратилась в правительство партия «Коммунисты России», пишет РИА Новости.

Праздники должны были продлиться с 1 по 10 января, но их предлагают продлить до 24 января.

Данная мера позволит защитить население в условиях пандемии и выиграть время для внедрения вакцины.

«Достойное существование граждан на вынужденных каникулах могут компенсировать выплатами из бюджета. Также у россиян появится больше времени на отдых со своими семьями, самообразование, чтение, домашний ремонт», — говорится в сообщении.