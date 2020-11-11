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В октябре более 10 тысяч рязанцев узнали о долгах за газ
На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность населения Рязанской области за потребленный газ превышает 96 миллионов рублей. Большая часть должников проживает в Рязани, а также в Скопинском и Ряжском районах.

В октябре «Газпром межрегионгаз Рязань» направил абонентам — физическим лицам более 10 тысяч уведомлений о погашении задолженности на общую сумму более 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в компании.

«В уведомлениях содержится предупреждение о предусмотренных законом санкциях в случае отсутствия оплаты. А это и взыскание задолженности через суд, и связанных с этим судебных расходах, и даже арест имущества. Хочу отметить, что это крайние меры. „Газпром межрегионгаз Рязань“ всегда готов пойти навстречу абонентам, попавшим в затруднительное финансовое положение и заключить договор реструктуризации, иными словами, рассрочки долга. Наша компания выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа, потому мы в праве рассчитывать на соблюдение платежных обязательств потребителями», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность населения Рязанской области за потребленный газ превышает 96 миллионов рублей. Большая часть должников проживает в Рязани, а также в Скопинском и Ряжском районах.