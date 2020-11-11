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В Москве умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах со стеклянными крышками
Таким образом, будет удовлетворена потребность граждан в традиционном прощании с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке гроба, при этом все соединения полностью герметичны.

В Москве закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавирусной инфекции, будут делать со стеклянными крышками, передает ТАСС.

Таким образом, будет удовлетворена потребность граждан в традиционном прощании с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке гроба, при этом все соединения полностью герметичны.