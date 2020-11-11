В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

У правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убийства норок за пределами ферм, на которых выявили животных, зараженных коронавирусом. Чиновник отметил, что берет ответственность за произошедшее на себя.

Власти Дании признали ошибкой массовое уничтожение норок. Об этом заявили министр по вопросам продовольствия Королевства Дании Могенс Йенсен и премьер-министр Метте Фредериксен, передает РИА Новости.

По словам Йенсена, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убийства норок за пределами ферм, на которых выявили животных, зараженных коронавирусом.

Чиновник отметил, что берет ответственность за произошедшее на себя.