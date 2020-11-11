\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 76.21 -0.19 12/11
ЦБ EUR 90.05 -0.31 12/11
Нал. USD 76.4 / 78 17:31
Нал. EUR 89.85 / 90.6 17:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
19 360
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
24 569
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
24 988
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
21 776
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
У правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убийства норок за пределами ферм, на которых выявили животных, зараженных коронавирусом. Чиновник отметил, что берет ответственность за произошедшее на себя.

Власти Дании признали ошибкой массовое уничтожение норок. Об этом заявили министр по вопросам продовольствия Королевства Дании Могенс Йенсен и премьер-министр Метте Фредериксен, передает РИА Новости.

По словам Йенсена, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убийства норок за пределами ферм, на которых выявили животных, зараженных коронавирусом.

Чиновник отметил, что берет ответственность за произошедшее на себя.