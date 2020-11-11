В центре Рязани сбили подростка на велосипеде

Во вторник, 10 ноября, около лома №3 по улице Подгорной произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Примерно в 16:00 55-летний рязанец на Lada Vesta сбил 15-летнего велосипедиста.