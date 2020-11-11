Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 500 млн человек. Сравнение проводилось между людьми, которые употребляли перец чили в нормальном объеме и теми, кто не ел его совсем.

Американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление перца чили продлевает жизнь и уменьшает вероятность преждевременной смерти, передает РИА Новости.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 500 млн человек. Сравнение проводилось между людьми, которые употребляли перец чили в нормальном объеме и теми, кто не ел его совсем.

Специалисты установили, что люди, которые употребляли чили, на 26 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний — на 23 процента и от любых других заболеваний — на 25 процентов.

Известно, что чили обладает антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием.