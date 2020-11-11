Три человека пострадали при стролкновении «Хендэ» и «Лады» в Рыбновском районе
Во вторник, 10 ноября, на 175-м километре трассы М-5 в Рыбновском районе произошла авария. Об э том сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Во вторник, 10 ноября, на 175-м километре трассы М-5 в Рыбновском районе произошла авария. Об э том сообщила
Примерно в 14:50 на регулируемом перекрестке 52-летняя жительница Московской области на Hyundai Creta врезалась в Lada Largus под управлением 48-летнего жителя Рязанского района.
В результате травмы получили водители, а также 38-летний пассажир Lada. Им оказали медпомощь.