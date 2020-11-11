Собянин заявил об отмене массовых новогодних гуляний в Москве

Накануне об отмене массовых новогодних мероприятий и концертов в столице сообщил глава департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк. При этом москвичи не будут ограничены комендантским часом, смогут гулять и запускать фейерверки.

Массовых новогодних гуляний в Москве не будет из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщил сайт радио «Эхо Москвы».

Накануне об отмене массовых новогодних мероприятий и концертов в столице сообщил глава департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк. При этом москвичи не будут ограничены комендантским часом, смогут гулять и запускать фейерверки. В Подмосковье приняты аналогичные меры.

Кроме того, в Москве рестораны и клубы не будут работать в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения COVID-19.