Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в Москве

Он спрогнозировал, что в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени. Тем не менее мэр Москвы считает, что в мае коронавирус прекратит оказывать системное влияние на экономику.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, когда могут быть приняты новые ограничительные меры из-за коронавируса, передает РБК.

По словам Собянина, власти Москвы проанализируют ситуацию через 2-3 недели дальше уже будут принимать какие-то решения. При этом он подчеркнул, что ограничения должны минимально касаться экономики и бизнеса.

Он спрогнозировал, что в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени. Тем не менее мэр Москвы считает, что в мае коронавирус прекратит оказывать системное влияние на экономику.

Собянин также отметил, что ситуация в Европе не внушает оптимизма.