Следователи объявили в розыск пропавшего в июле касимовца

Следователи объявили в розыск 33-летнего Михаила Викторовича Тягунова из Касимова. Он пропал в июле, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи объявили в розыск 33-летнего Михаила Викторовича Тягунова из Касимова. Он пропал в июле, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Приметы: на вид 33-35 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, лоб средний, выступающий, волосы светло-русые, прямые, имеется макушечная лысина, глаза голубые, прищурены, нос прямой, средний, большая часть зубов гнилые, татуировок и особых примет нет.

Может находиться в следующей одежде: кожаная осенняя черная куртка, черная кепка, черные туфли, джинсы синие, черный свитер, черная футболка, черные трусы и носки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).