\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 76.21 -0.19 12/11
ЦБ EUR 90.05 -0.31 12/11
Нал. USD 76.55 / 78 01:53
Нал. EUR 90.25 / 90.6 01:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
19 987
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
25 194
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
25 608
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
22 408
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Следователи объявили в розыск пропавшего в июле касимовца
Следователи объявили в розыск 33-летнего Михаила Викторовича Тягунова из Касимова. Он пропал в июле, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи объявили в розыск 33-летнего Михаила Викторовича Тягунова из Касимова. Он пропал в июле, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Приметы: на вид 33-35 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, лоб средний, выступающий, волосы светло-русые, прямые, имеется макушечная лысина, глаза голубые, прищурены, нос прямой, средний, большая часть зубов гнилые, татуировок и особых примет нет.

Может находиться в следующей одежде: кожаная осенняя черная куртка, черная кепка, черные туфли, джинсы синие, черный свитер, черная футболка, черные трусы и носки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).