Скончался академик рязанского медуниверситета

Он высококвалифицированный врач-терапевт высшей категории, консультировал диагностически сложных и тяжелых больных. До 2009 года был завкафедрой внутренних болезней, затем профессором кафедры внутренних болезней. Получил государственные награды: медаль «Ветеран труда», «Заслуженный врач Российской Федерации».

В пятницу, 6 ноября, скончался доктор медицинских наук, профессор Валерий Пчелинцев. Об этом сообщил сайт рязанского медуниверситета.

Пчелинцеву был 81 год. Он высококвалифицированный врач-терапевт высшей категории, консультировал диагностически сложных и тяжелых больных. До 2009 года был завкафедрой внутренних болезней, затем профессором кафедры внутренних болезней. Получил государственные награды: медаль «Ветеран труда», «Заслуженный врач Российской Федерации».

«Валерий Павлович был образцом ответственного и добросовестного отношения к профессии для всех обучающихся и работников кафедры. Пользовался заслуженным уважением и авторитетом», — говорится в сообщении.