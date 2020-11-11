Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом

За сутки скончались еще двое рязанцев с коронавирусом. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил федеральный оперштаб. Заразились еще 113 человек, всего в области зарегистрировано 11 893 заболевших.

За сутки скончались еще двое рязанцев с коронавирусом. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил федеральный оперштаб.

Заразились еще 113 человек, всего в области зарегистрировано 11 893 заболевших. За последние сутки вылечились 107 пациентов (всего 8 549), за время пандемии скончались 69 человек.

В России выявили 19 851 новый случай заражения (всего 1 836 960), выздоровели 18 616 пациентов (1 369 357), умерли 432 (31 593).