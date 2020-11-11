«Шкода-Рязань» возглавила турнирную таблицу НХЛ

Лидеры первой группы обыграли аутсайдера таблицы «Здоровье» со счетом 5:1. При этом до середины матча счет в матче держался равным. Игорь Шкурлатов и Геннадий Илюхин у победителей отметились дублем.

«Шкода-Рязань» после пяти матчей возглавила турнирную таблицу рязанской НХЛ. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Лидеры первой группы обыграли аутсайдера таблицы «Здоровье» со счетом 5:1. При этом до середины матча счет в матче держался равным. Игорь Шкурлатов и Геннадий Илюхин у победителей отметились дублем.

Также без потерь идут «Империя» и «Автомобилист», которые имеют на матч меньше. Последние разгромили «Рельеф-Центр» со счетом 6:1. По две шайбы и результативной передачи оформили Сергей Баранов и Роман Парамонов. В еще одной встрече на неделе «Рельеф-Центр» обыграл касимовский «Восход СУ-2» со счетом 4:2. Олег Котиков оформил дубль и сделал результативную передачу. После матча тренер касимовцев Александр Нагайцев отметил, что сопернику принесла результат плотная опека лидера Эдуарда Султанаева, который ушел со льда без очков.

Свою первую победу в сезоне одержало «Динамо» в матче против «ВДВ-Рязань», проигрывая по ходу матча. Зрители увидели сразу 13 заброшенных шайб — матч завершился со счетом 8:5.У победителей хет-триком отметился Денис Лобов.

Единственную ничью в туре зафиксировали в матче «Сокола» — «Державы» — 2:2. Все шайбы зрители увидели во втором периоде. Таким образом, соперники набрали первые очки в сезоне.

Лидер второй группы «Динамо М» впервые потеряло очки в сезоне в матче против «Гладиатора». Сине-белые проигрывали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли отыграться и выйти вперед. Однако за минуту до финальной сирены шайба Александра Бреева принесла ничью «Гладиатору» — 3:3.

Вторую победу в сезоне одержал ЛХК «Дядьково», обыгравшее «Администрацию города Рязани» — 3:2. Дядьковцы вели со счетом 2:0, но растеряли свое преимущество, однако в третьем периоде Роману Тинякову удалось забросить победную шайбу.

В тройку лидеров поднялось ЛХК «Чучково», которое разгромило «Офицеров» со счетом 8:2. Три очка в матче набрал Сергей Агейков, оформивший дубль и результативную передачу.

Также разгромили своих соперников ЛХК «Лесной» и ЛХК «Спасск». ЛХК «Лесной» обыграл ЛХК «Рыбное» со счетом 9:2, а ЛХК «Спасск» обыграл сапожковский «Сокол» — 9:1.

В следующем туре между собой сыграют лидеры первой группы — «Шкода-Рязань» и «Автомобилист».