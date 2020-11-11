Рязанские хирурги провели две сложные операции

Двум пациенткам удалении матку. Специалисты онкоцентра рассказали, что на сегодняшний день подобные операции в области не частые.

Рязанские хирурги провели две сложные операции, сообщили на сайте областного клинического онкодиспансера.

Двум пациенткам удалении матку. Специалисты онкоцентра рассказали, что на сегодняшний день подобные операции в области не частые.

«Операция сама по себе достаточно трудоемкая и требует использования современного оборудования и кропотливая длительная работа. Иногда такая операция может занимать до трех часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операции прошли успешно, пациентки выписаны домой и выздоравливают